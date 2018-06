Quem não se identificava com o sexo que lhes foi atribuído à nascença era considerado doente mental. A Organização Mundial de Saúde mudou isso.

A Organização Mundial de Saúde deixou de considerar a transexualidade como distúrbio mental.



A designação consta na nova edição da Classificação Estatística Internacional de Doenças (CID), publicada no dia 18 de Junho. No CID-11 a transexualidade já não é considerada um distúrbio, mas continua a ser mencionada como "incongruência de género". "É frequente pessoas lidarem com depressão ou ansiedade antes de lidarem com a transformação / aceitação", lê-se no relatório. O objectivo de manter esta designação serve para que as pessoas ainda possam receber apoio médico por parte do Sistema Nacional de Saúde.



De acordo com um relatório da associação ILGA, a transexualidade "é a forma mais extrema da perturbação da identidade de género, em que as pessoas se identificam persistentemente como membros do sexo oposto ao que lhes foi atribuído ao nascimento e necessitam de adaptar a sua aparência física à sua identidade de género através de terapias hormonaise/ou procedimentos cirúrgicos (que não se limitam à cirurgia genital)." Até agora, quem não se identificava com o sexo que lhes foi atribuído à nascença era considerado doente mental.