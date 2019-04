Só em Portugal, as infeções hospitalares matam 1158 pessoas por ano, com uma estimativa do número atingir os 49 443 casos mortais até 2050, segundo um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) publicado em novembro passado. Em termos práticos, a condição mata mais no país do que acidentes de viação (512 mortos no local do acidente em 2018), informa o Jornal de Notícias.

Devido à sua facilidade de propagação e por serem difíceis de tratar, é expectável que as bactérias mais resistentes – como é o caso da Klebsiella Pneumoniae, resistente aos carbapenemos (um antibiótico) e que já provocou surtos em hospitais – façam subir a prevalência de infeções hospitalares e mortalidade associada, que pode ser causada pelo uso excessivo de antibióticos nos hospitais e na agropecuária.

Apesar da prevalência deste tipo de infeções ter descido entre 2011 e 2017, o problema é que "as bactérias mais resistentes estão a aumentar significativamente e as medidas necessárias para combatê-las não estão a ser tomadas", defende Paulo André Fernandes, antigo coordenador nacional do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA), da Direção-Geral de Saúde, em declarações ao jornal. O profissional acredita ainda que as pessoas não se aperceberam deste drama. "Andamos a assobiar para o lado e o Governo só se preocupa quando há surtos. O que se passa neste momento é gravíssimo, há hospitais onde as pessoas já têm medo de ser internadas", realça o médico do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, que deixou a coordenação nacional do PPCIRA no ano passado.

Apesar da gravidade da situação, a OCDE acredita que é possível salvar até 859 vidas por ano em Portugal através da aplicação de medidas preventivas para combater as infeções hospitalares, que passam pela lavagem das mãos dos profissionais e desinfeção dos espaços, superfícies e equipamentos hospitalares; uso de testes rápidos para determinar se a infeção é vírica ou bacteriana; campanhas públicas de esclarecimento; e implementação de programas de acompanhamento de prescrição de antibióticos. O relatório da entidade conclui que a execução destes procedimentos pode salvar até 27 mil vidas por ano no mundo, grande parte em Itália (8896) e França (4222).

Apesar do plano teórico poder funcionar, Paulo André Fernandes avisa que muitas vezes os médicos são confrontados com bloqueios que os impedem de desenvolver estas práticas. Um dos problemas, destaca, é que não a maioria destes grupos hospitalares não têm os meios humanos previstos na lei para promover as medidas.