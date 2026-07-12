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Ciência & Saúde

O vírus que causa bronquiolites nos bebés é ainda mais grave para os avós

Lucília Galha
Lucília Galha 08:00
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É tão mau quanto a gripe e tem ainda outra agravante - não há um tratamento eficaz. Um estudo pioneiro destinado a perceber o verdadeiro impacto do Vírus Sincicial Respiratório nos mais velhos concluiu que quase metade dos doentes internados desenvolve complicações graves e cerca de 20% já não saem do hospital.

Há duas ideias preconcebidas que este artigo pretende desconstruir: a primeira é a de que o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) não provoca só doença nos bebés. É tão ou mais perigoso nos mais velhos. Segunda: se acha que é só a gripe que entope as urgências no inverno também está enganado. Este vírus é tao mau, ou mesmo pior. Foi realizado o primeiro estudo nacional para perceber o verdadeiro impacto deste agente na população mais velha e com doenças associadas - e os resultados surpreenderam. A mortalidade hospitalar destes doentes ronda os 18%.  

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