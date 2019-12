Manto de gelo da Gronelândia está a derreter sete vezes mais rápido que nos anos 90

O manto de gelo que cobre a Gronelândia está a derreter muito mais rápido do que se pensava. Segundo um estudo do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, está-se a perder gelo sete vezes mais rápido do que acontecia nos anos 90.Isto implica uma grande ameaça para as populações à beira-mar, uma vez que, segundo estes números, é provável que o nível do mar suba 67 centímetros até 2100, mais sete centímetros do que as estimativas anteriores da mesma entidades apontavam. E se aumenta a ameaça, aumenta também a quantidade de pessoas afetadas, que passa de 360 milhões para 400 milhões de pessoas."Estes não são eventos improváveis ou pequenos impactos", apontou ao The Guardian Andrew Shepard, professor da Universidade de Leeds e um dos autores do estudo. "Isto já está a acontecer e vai ser devastador para as comunidades costais."A Gronelândia já perdeu 3,8 biliões de toneladas de gelo desde 1992, sendo que só na década de 90 derreteram 33 mil milhões de toneladas de gelo por ano. Na última década, esse ritmo aumentou para 254 mil milhões de toneladas por ano.Segundo o estudo, cerca de metade do gelo foi perdido devido ao aumento da temperatura do ar, que também aconteceu a um ritmo mais elevado no Artico que a média global. O restante foi devido ao aumento da temperatura da água do oceano.