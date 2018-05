O Hospital de São José irá ficar sem especialistas em radiologia durante o período nocturno, já a partir de Junho. A informação foi avançada pelo jornal Expresso que, tendo acesso a uma nota interna do Serviço de Urgência Geral, Polivalente e Cuidados Intensivos do Centro Hospitalar de Lisboa Central, informou que os exames vão passar a ser analisados por uma empresa de tele-medicina.





Perante a notícia, o director da administração hospitalar, Francisco Lucas Matos, diz-se apreensivo sobre "as possíveis e prováveis dificuldades que esta medida irá provocar", como revelou ao jornal. Na nota, revelada na última sexta-feira pode ler-se que "a partir do próximo mês de Junho, o apoio da radiologia ao Serviço de Urgência nocturno do Hospital de São José passará em parte a ser efectuado com recurso à tele-medicina".Isto significa que os exames radiológicos realizados na Urgência Geral durante o período nocturno serão analisados por profissionais, à distância, que prestam serviços de tele-medicina. No hospital em si só estará um radiologista para realizar o diagnóstico aos doentes que realizarem exames, de forma a proceder ao seu tratamento.Como conta o Expresso, esta alteração induzirá consequências imediatas no serviço de urgência como a demora dos diagnósticos e a existência de falhas na interpretação de exames e posterior intervenção clínica.

À mesma fonte, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cuna, assume que "é lamentável que um grande hospital, que recebe doentes do resto do país, deixe de ter um serviço de radiologia presencial e revela a incapacidade da administração em manter os recursos humanos e em atrair médicos".