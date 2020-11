Homens perdem anticorpos contra a covid-19 mais depressa que as mulheres

Os homens perdem mais rapidamente anticorpos que neutralizam o covid-19 do que as mulheres. A conclusão é de um estudo feito com funcionários dos hospitais da Universidade de Estraburgo, em França, e que foi agora divulgado.O estudo ainda não foi revisto por outros cientistas independentes, mas investigou 308 infetados com covid ao longo de seis meses. A maioria tinha tido sintomas leves. As diferenças dos anticorpos foram medidas em dois momentos, num período de 172 dias. A primeira amostra de sangue mostrou que os homens com mais de 50 anos e um índice de massa muscular de mais de 25, tinham níveis mais elevados de anticorpos.Uma segunda recolha de sangue mostrou, no entanto, que os níveis de anticorpos tinham caído mais nos homens do que nas mulheres, independentemente da idade ou índice de massa muscular."Outros estudos mostraram que os homens tinham uma resposta de anticorpos mais elevada que as mulheres na fase aguda. Mas estamos a mostrar que mesmo os homens tendo uma resposta mais elevada no início da infeção, a queda de anticorpos é muito maior com a passagem do tempo, enquanto as mulheres parecem manter níveis mais estáveis", explicou Samira Fafi-Kremer, diretora de virologia dos hospitais da Universidade de Estrasburgo e uma das autoras do estudo, citada pelo Guardian Um outro especialista envolvido no estudo, Oliver Schawrtz, explicou que a queda de anticorpos parece estar ligada ao nível de anticorpos que se atinge no início. Quanto mais elevados no início, mais rápida vai ser a queda. Porquê é que os especialistas ainda não sabem explicar.No entanto, esta descoberta pode ter implicações na forma como a vacina pode ser administrada. Se ficar provado que os homens perdem anticorpos mais depressa, isso pode significar que precisam de mais uma dose da vacina para manterem os níveis de defesa necessários para evitar a covid-19.Esta não é a única diferença que se tem encontrado entre os géneros. As mulheres têm mais propensão para contrair a doença provocada pelo novo coronavírus, mas menos probabilidade de morrer dela do que os homens.Questões que ainda não têm explicação, mas que os cientistas já estão a estudar.