No começo dos anos 70, a primatologista Jane Goodall tinha como missão observar a comunidade de chimpanzés no Parque Nacional de Gombe, na Tanzânia, numa altura em que se pensava que os chimpanzés seriam primatas pacíficos. Até que, entre 1974 e 1978, foram relatados episódios de extrema violência entre um grupo de chimpanzés que se dividiu em duas facções rivais, travando uma guerra selvagem.

Agora, graças às notas digitalizadas do Centro de Investigação do Instituto Jane Goodall da Universidade de Duke, cientistas puderam analisar aquele que foi o primeiro indício de uma luta entre chimpanzés completamente documentado. O conflito que ficou conhecido pela Guerra dos Quatros anos de Gombe, na Tanzânia, deverá ter começado com discordâncias entre os machos-alfa do grupo.

O estudo, publicado no American Journal of Physical Anthropology, demonstra as quezílias entre o grupo de machos chamados de Kasekela e antigos companheiros da tribo. Os investigadores, encabeçados por Joseph Feldblum e Anne Pusey,sugerem que a zanga foi provocada aquando da deslocação de uma estação onde era feita a alimentação dos chimpanzés. A deslocação foi feita por parte dos responsáveis do parque.

Após 25 anos de dados arquivados, Pusey e Feldblum descobriram que nem sempre houve este clima de violência entre os diferentes símios. Os primatas conviveram no mesmo espaço de 1967 a 1972 até as relações esfriarem. Análises estatísticas revelaram que os grupos foram nascendo cada vez mais distintos ao longo dos anos.

Em 1974 começou a hostilidade no parque natural da Tanzânia, com confrontos violentos entre os dois grupos de chimpanzés. O começo da guerra foi proporcionado por lutas entre três machos-alfa, Humphrey, Charlie e Hugh, que depois se estenderam até aos clãs inteiros.

Em entrevista ao site de ciência Phys.org, Pusey confessou que "Humphrey era o mais perigoso e era capaz de intimidar Charlie e Hugh separadamente, mas quando estavam os dois juntos ele costumava sair do caminho". Como os investigadores contam, esta guerra não teve só como foco a luta por poder mas sim a competição pela reprodução de fêmeas. E esta rivalidade não estava apenas restrita aos líderes dos grupos mas sim a toda a rede de chimpanzés do parque.

Uma análise prévia a símios em quase 50 sociedades da espécie animal descobriu ainda que o conflito interno geralmente visa a dinâmica social dos grupos, bem como a competição por recursos e está intrinsecamente ligada à árvore evolutiva dos primatas.