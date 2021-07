Farmacêuticas preparam-se para vacinar jovens. Mas Pfizer é a única autorizada

Em Portugal, os jovens entre os 12 e 15 anos com doenças que criem maior risco de vida em caso de infeção pelo novo coronavírus deverão ser vacinados, em vez de alargar a vacina a todos nesta faixa etária. Segundo o jornal Público, a Comissão Técnica de Vacinação ainda não enviou o seu parecer final à Direção-Geral de Saúde (DGS). Esta quarta-feira, a ministra da Saúde referiu que a comissão pediu mais duas semanas para o entregar; mas no debate do Estado da Nação, Costa pressionou dizendo que queria arrancar com a vacinação de 570 mil crianças e jovens entre os 12 e os 17 anos até 19 de setembro, procedendo à vacinação nos fins de semana.