Eram 320, agora são 13. Teremos astronauta português?

13 candidatos de nacionalidade portuguesa passaram à segunda fase do processo de seleção do primeiro grupo de astronautas portugueses que poderão pisar a Lua. De acordo com fonte oficial da Agência Espacial Portuguesa - Portugal Space, são dez homens e três mulheres. 320 portugueses tinham apresentado a sua candidatura para integrar o grupo de astronautas da Agência Espacial Europeia (ESA).



Os portugueses já realizaram os testes necessários para saber se prosseguem para os testes psicológicos da segunda fase do processo de seleção. Compõem 1% dos candidatos europeus que ainda se podem tornar astronautas: ao todo, são 1.361.



"Com 13 portugueses ainda nesta corrida, podemos continuar a alimentar o sonho de ter o primeiro astronauta português, até porque este processo contempla duas linhas possíveis para se ser astronauta, o Astronauta de Carreira e o Astronauta de reserva", considera Hugo Costa, diretor da Portugal Space, referindo-se ao objetivo do processo de seleção de escolher até seis astronautas de carreira e 20 de reserva. Quem ficar neste último grupo, não integra os quadros da ESA mas pode ser escolhido para projetos específicos.