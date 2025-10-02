Energias renováveis abasteceram 57% do consumo em setembro

A Adene aponta que, face a setembro do ano passado, a produção total de eletricidade renovável aumentou em cerca de 6,6%, "resultado do aumento do solar fotovoltaico (27%), eólica (2,2%) e a biomassa (1,2%)".

As energias renováveis abasteceram 57% do consumo energético em setembro, em termos homólogos, mês em que a produção renovável subiu 6,6% e o consumo aumentou 2,2%, segundo a Adene -- Agência para a Energia.



Em comunicado, a Adene aponta que, face a setembro do ano passado, a produção total de eletricidade renovável aumentou em cerca de 6,6%, "resultado do aumento do solar fotovoltaico (27%), eólica (2,2%) e a biomassa (1,2%)".

Ao mesmo tempo, a produção hídrica recuou 1,3%.

Em setembro, e segundo dados da REN, "a produção renovável teve a seguinte repartição: eólica 25,4%, solar fotovoltaico 14,4%, hídrica 11,2%, e a biomassa 6%".

Já a produção por fontes não renováveis -- em particular através de gás natural -- cresceu 71,6% face a setembro do ano passado.

Apesar de o saldo importador ter chegado aos 26%, este valor "foi inferior em cerca de 22,8% face ao mês homólogo".

No mesmo período, registou-se uma queda de 1,3% na produção hídrica. A produção de eletricidade por fontes não renováveis (essencialmente gás natural) aumentou em cerca de 71,6% face a setembro de 2024.

Já quanto ao gás natural, o consumo em setembro aumentou 17,8% em termos homólogos, tendo os EUA sido o único fornecedor.

Dentro do valor consumido, 32,9% foi para a produção de eletricidade, tendo o restante sido alocado para o mercado convencional.

O consumo de gás natural para o mercado elétrico aumentou 113%, enquanto o destinado ao mercado convencional recuou 3,4% face ao mesmo mês do ano passado.