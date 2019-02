Se perdeu a Super Lua de dia 21 de janeiro, poderá recuperar a oportunidade de ver este fenómeno espacial este mês.

No dia 19 de fevereiro haverá uma nova Super Lua, que estará em fase de Lua Cheia e a "uma distância da Terra inferior a 110% do perigeu [o ponto da órbita em que um planeta está mais próximo da Terra] da sua órbita", segundo o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL).

Nesta data, a "Lua atinge o perigeu (a 356761 quilómetros da Terra) às 09h03". Ao nascer às 18h17, a Lua vai parecer maior do que é habitualmente, tanto pelo fenómeno, como por estar próxima do horizonte, o que motiva um "efeito extra de ampliação".

A Super Lua vai estar na constelação Leão e próxima de Regulus, a estrela mais brilhante da constelação citada e a 21.º mais cintilante do espaço, o que acresce à luminosidade da Lua nessa noite.

O fenómeno vai ser visível em todo o território nacional, mas será preferir observá-lo em zonas com pouca poluição luminosa.





Período ideal para observar Mercúrio

Fevereiro – a partir de dia 8 – é também uma das melhores alturas do ano para observar o planeta mais próximo do Sol, um dos cinco planetas que podem ser observados à vista desarmada (são eles o referido Mercúrio, Vénus, Marte, Júpiter e Saturno).

Sendo o planeta mais próximo do astro rei, é também um dos mais difíceis de observar a olho nu por essa mesma razão. Entre 8 a 11 de março, ao anoitecer, é um dos melhores períodos anuais para vê-lo.

Nesta altura, o planeta em honra do deus mensageiro romano, aproxima-se do sol para fazer a sua órbita atrás dele, ficando mais brilhante e por isso mais visível no crepúsculo vespertino (ao final do dia).

Mercúrio, o planeta mais pequeno do Sistema Solar desde a despromoção de Plutão como planeta, tem quatro períodos por ano em que é mais facilmente observável: "ao anoitecer entre 27 de fevereiro e 1 de março, entre 8 e 26 de junho; e ainda ao amanhecer entre 9 e 14 de agosto, entre 21 de novembro e 7 de dezembro", recomenda o OAL. Nestas datas, Mercúrio aproxima-se mais do Sol, em oposição aos outros três tempos do ano em que se afasta.