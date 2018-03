Com 11 e nove anos, dois irmãos tiveram uma ideia que pode ajudar a poupar milhões de litros de água. Os alemães Daniel e Lara Krohn conseguiram ver de forma diferente uma coisa tão comum como a chuva.

A ideia surgiu numa viagem de carro que as crianças fizeram com os pais. Depois de parar de chover, o pai tentou limpar o vidro mas sem sucesso, pois o depósito de água estava vazio. Nessa altura, os irmãos perguntaram-se se seria possível que, ao contrário de apenas limpar as gotas de chuva, o carro as guardasse e reutilizasse.

"Estava a chover torrencialmente. Havia água por todo o lado menos no depósito do limpa pára-brisas. Eu e a minha irmã achámos que era engraçado e de repente a resposta pareceu-nos óbvia: reutilizar a água da chuva", contou Daniel à ABC.

Ao chegar a casa, os irmãos desmontaram um brinquedo de um camião de bombeiros, que utilizaram para retirar uma bomba de água – que colocaram noutro carro de brincar, e ao que acrescentaram um filtro para que a água ficasse limpa. Depois, colocaram o brinquedo num aquário. "Funcionou muito bem. Não conseguíamos acreditar que nunca ninguém se tinha lembrado disto", disse Lara, de nove anos.

A ideia venceu o primeiro prémio de uma competição científica da cidade alemã de Jülich.

Engenheiros da Ford, que souberam da ideia dos irmãos, decidiram replicá-la num automóvel – o dispositivo foi implementado num Ford S-MAX de ralis. Theo Geuecke, supervisor de chassis da marca, garantiu: "Com menos de cinco minutos de chuva o depósito do limpa pára-brisas fica completamente cheio".

A Ford está a trabalhar em vários dispositivos para reaproveitar água.