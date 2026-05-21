DGS aconselha população vulnerável a ficar em casa devido a concentração de poeiras no ar

Massa de ar proveniente dos desertos do Norte de África, que transporta poeiras em suspensão, está prevista atravessar hoje Portugal Continental e dias seguintes.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A Direção-Geral da Saúde recomendou esta quinta-feira que as crianças, idosos, pessoas com problemas respiratórios crónicos e doentes cardiovasculares permaneçam em casa sempre que possível devido à concentração de poeiras no ar provenientes do norte de África.



Concentração de poeiras Pedro Catarino

A DGS adianta em comunicado que uma massa de ar proveniente dos desertos do Norte de África, que transporta poeiras em suspensão, está prevista atravessar hoje Portugal Continental e dias seguintes.

"Prevê-se a ocorrência de uma situação de fraca qualidade do ar no Continente, registando-se um aumento das concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar", sublinha.

A autoridade de saúde explica que este poluente (partículas inaláveis -- PM10) tem efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações.

Enquanto este fenómeno se mantiver, a DGS recomenda à população para evitar os esforços prolongados, limitar a atividade física ao ar livre e evitar a exposição a fatores de risco, como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes.

Já as crianças, idosos, doentes com problemas respiratórios crónicos, designadamente asma, e doentes do foro cardiovascular, além de cumprirem as recomendações para a população em geral devem, sempre que viável, permanecer no interior dos edifícios e, preferencialmente, com as janelas fechadas, devido à "sua maior vulnerabilidade aos efeitos deste fenómeno".

A DGS salienta ainda que os doentes crónicos devem manter os tratamentos médicos em curso.

No caso de agravamento de sintomas, os doentes devem contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou recorrer a um serviço de saúde.