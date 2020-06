"Dói-me a cabeça" é das queixas de dor mais frequentes ouvidas pelos pediatras. Mais comuns nos adultos, sobretudo nas mulheres, as cefaleias podem afetar as crianças e os adolescentes. Nestes últimos, cerca de 20% sofre de dores de cabeça, sendo a enxaqueca a mais prevalente.

Mas como identificar os sintomas e como tratar? O neuropediatra Filipe Palavra, do Centro de Desenvolvimento da Criança do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra explicou à SÁBADO.

O que provoca a cefaleia nas crianças?

A cefaleia pode ser considerada como primária ou secundária, consoante tenha ou não uma causa mais ou menos evidente, com a qual se possa relacionar. As cefaleias secundárias são causadas por um outro problema clínico (daí se considerarem um sintoma associado a esse mesmo problema), enquanto que as primárias não têm uma causa tão evidente, sendo consideradas, elas próprias, o problema.

Assim, são frequentes em idade pediátrica as cefaleias secundárias a traumatismos crânio-encefálicos ou do pescoço, a infeção (do sistema nervoso ou de outras estruturas crânio-faciais, como seja, por exemplo, o caso da sinusite), a hipertensão intra-craniana (que pode ter uma causa facilmente identificável ou não) ou ao abuso de determinadas substâncias, como sejam alguns medicamentos. Já as cefaleias primárias podem não ter uma causa evidente, o que faz com que muitas delas sejam classificadas como causa desconhecida.

O que pode provocar as cefaleias primárias?

A exploração clínica das queixas pode permitir a identificação de alguns fatores precipitantes como a privação de sono, a exposição a determinado tipo de substâncias químicas e a utilização de determinados medicamentos. Mas a causa propriamente dita pode permanecer desconhecida para muitas das cefaleias mais comuns, na prática. Ainda assim, tal não deve desencorajar o médico de tratar o melhor possível e aliviar também o mais possível a dor, que pode ter um impacto muito negativo no dia-a-dia das crianças e das suas famílias.

A partir de que idades as crianças podem sofrer de cefaleias?

A dor é um fenómeno biológico tão importante para a nossa existência (considerada como um verdadeiro sinal vital), que será lógico pensar que ela se pode manifestar em qualquer idade – e, de facto, assim é. De qualquer modo, se uma criança em idade escolar ou um adolescente sentirem dor conseguem transmitir essa informação muito facilmente, é muito mais complicado para um recém-nascido ou para uma criança em idade pré-escolar. Por isso mesmo, sinais indiretos de desconforto como uma expressão facial de dor, falta de motivação para brincar, aumento da frequência cardíaca ou suor excessivo, por exemplo, podem ser utilizados pelo clínico para perceber que a criança não está bem. Depois, um exame físico cuidado pode pôr em evidência sinais mais ou menos subtis que podem sugerir doença subjacente e colocar o médico na pista do diagnóstico correto.

Quais são os sinais a que os pais devem estar atentos?

Para qualquer família, a existência de queixas de dor numa criança é particularmente disruptiva, daí ser tão frequente a procura de ajuda médica nesse contexto. Numa criança com cefaleia, existem alguns sinais de alarme que podem (e devem) acelerar o recurso aos cuidados de saúde. São os seguintes: uma cefaleia de instalação explosiva (súbita), descrita como a pior dor que a criança alguma vez sentiu; uma mudança no padrão habitual da dor, como por exemplo o aumento da frequência das queixas, particularmente se deixar de haver alívio dos sintomas com recurso à medicação analgésica habitual; a existência de sinais ou sintomas de novo, a acompanhar a cefaleia (perda de força muscular em alguns segmentos corporais, alterações da sensibilidade, incapacidade em articular palavras, diminuição da acuidade visual, crises epilépticas, confusão e sonolência excessiva, por exemplo); despertar noturno por dor, podendo mesmo haver vómitos em jato associados; e existência de qualquer outro antecedente, que possa suscetibilizar a criança para determinado tipo de complicações associadas a cefaleia (história de imunossupressão, antecedentes neoplásicos, uso de determinado tipo de medicamentos, ocorrência de um traumatismo crânio-encefálico prévio, etc.).

Quais são os sintomas?

Para além da dor, que pode ter características mais ou menos específicas, consoante o diagnóstico preciso que o médico venha a efetuar, a cefaleia pode acompanhar-se de outros sinais ou sintomas. É comum existirem queixas de náuseas e mesmo vómitos associados, assim como de fotofobia (a luz agrava as queixas), de fonofobia (o som pode ser particularmente incomodativo) ou de cinesiofobia (a realização de movimento ou de qualquer atividade física pode agravar as queixas de dor). Algumas cefaleias, em particular, podem acompanhar-se de sinais de disfunção trigémino-autonómica, como sejam: ter um olho mais encerrado, por queda relativa da pálpebra, que pode estar até com edema, ter congestão nasal, o olho mais vermelho e com lacrimejo, assim como com alterações do diâmetro das pupilas. A existência destas manifestações pode ser uma pista diagnóstica muito relevante, com reconhecido impacto até na escolha dos medicamentos que podem ser usados para tratamento da cefaleia.

Como é feito o diagnóstico?

A abordagem diagnóstica de uma cefaleia de manifestação em idade pediátrica radica na história que a criança e a família fornecem ao médico e nas particularidades (mais ou menos evidentes) que dela se possam colher, permitindo definir a presença de critérios diagnósticos para os mais variados tipos de cefaleia que possamos considerar. Esses mesmos critérios de diagnóstico estão compilados na Classificação Internacional de Cefaleias, que vai já na sua terceira edição, um documento extenso, detalhado e necessariamente meticuloso na organização dos diferentes critérios para a afirmação diagnóstica das múltiplas formas de que o sintoma "cefaleia" se pode revestir.

O recurso a exames complementares de diagnóstico é muito raro e deve apenas considerar-se quando clinicamente justificado, tanto mais que, para uma criança, qualquer procedimento mais ou menos invasivo que venha a ser solicitado pode ser mais uma fonte de sofrimento.

Que efeitos podem provocar no desenvolvimento físico e social das crianças?

Uma criança com queixas de dor não terá, necessariamente, a mesma vontade para brincar, aprender e para socializar do que uma criança sem dor. Por isso mesmo, havendo queixas de cefaleia, particularmente se forem frequentes, é de esperar que haja uma repercussão negativa na dinâmica familiar, no rendimento escolar e na relação com os pares. E tudo isto tem potencial para se tornar num ciclo vicioso de dor e frustração, sendo que, neste contexto, os aspetos psicológicos negativos associados a todo o quadro clínico podem contribuir para amplificar o problema e complexificar a sua gestão efetiva. Por isso mesmo, uma abordagem precoce e assertiva é fundamental para minimizar todo este impacto no perfil de desenvolvimento da criança, em todas as suas valências.

Qual é o tratamento?

O tratamento de uma cefaleia depende, como é óbvio, do diagnóstico preciso que lhe estiver subjacente. Do tratamento não farmacológico podem fazer parte várias estratégias que sejam implementadas no sentido de se conseguir uma eliminação de fatores desencadeantes da dor e de dotar a criança e o adolescente de ferramentas que permitam uma otimização do controlo da dor, da ansiedade e de outros sintomas negativos que possam estar interligados.

Em termos farmacológicos, será óbvia a utilização de analgésicos para tratamento dos episódios de dor, sendo que a escolha do medicamento a usar dependerá de alguns aspetos particulares da criança e do diagnóstico propriamente dito. Se as queixas forem frequentes e disruptivas, com claro compromisso da capacidade de executar algumas tarefas de vida diária, poderá haver indicação para fazer um tratamento dito profilático, o qual consiste na toma de um medicamento diariamente, com o objetivo de reduzir a frequência e a intensidade das crises que possam ocorrer. Neste contexto, podem ser usados medicamentos de diferentes classes farmacológicas (como anti-hipertensores e anti-epilépticos, por exemplo), mas com reconhecido impacto na gestão clínica da dor.

As cefaleias podem desaparecer com a idade?

As queixas de cefaleia podem assumir, ao longo da vida, um comportamento muito particular e veja-se, a título de exemplo, o caso concreto da enxaqueca, uma forma muito precisa de cefaleia primária: a sua prevalência aumenta até à puberdade, passando a ser mais frequente no género feminino, situação que se mantém ao longo de toda a vida adulta (particularmente da dita idade reprodutiva), para haver um decréscimo da frequência e intensidade das crises com a entrada na menopausa. Assim, embora seja de facto verdade que o perfil das queixas de dor pode ser variável ao longo das diferentes fases da vida da pessoa, é difícil assumir que as "cefaleias desaparecem com a idade". Poderá haver períodos mais difíceis, em que o recurso à toma de medicação diária se pode equacionar, assim como períodos em que a cefaleia pode dar alguma trégua, sendo gerida apenas com recurso a eventual medicação analgésica de toma esporádica. Cada caso terá sempre as suas particularidades. De qualquer modo, cabe às equipas clínicas identificá-las, trabalhá-las e garantir que, em todas as circunstâncias, é oferecida a melhor opção terapêutica disponível, para que a criança e a sua família tenham a melhor qualidade de vida possível.