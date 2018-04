A Agência Espacial Europeia (ESA) descobriu, nesta quinta-feira, uma cratera na superfície de Marte com quase 75 quilómetros. Em imagens divulgadas pela organização é possível ver o buraco chamado de Ismenia Patera, que pode ser encontrado na região Arabia Terra, no norte de Marte.

Embora a ESA não tenha ainda explicações para o fenómeno, a cratera gigante terá sido provavelmente formada por um evento apocalíptico que decorreu há milhões de anos. Para já, os indícios reunidos apontam para o impacto de um asteróide ou de um vulcão gigante que esteja extinto.

Segundo o comunicado da organização, "existem duas ideias que são as mais prováveis para a sua formação. Uma está relacionada com um potencial meteorito que colidiu com Marte. Os depósitos sedimentares e gelo podem ter preenchido a cratera até esta colapsar para formar o cenário irregular que apresenta hoje".

A segunda ideia sugere que, ao invés de uma cratera, Ismenia Patera foi outrora o local onde um vulcão de proporções gigantescas tenha entrado em erupção, cuspindo enormes quantidades de magma e colapsando.

"Vulcões que perdem grandes quantidades de magma numa única erupção são chamados de super vulcões. Cientistas continuam indecisos sobre tais fenómenos acontecerão em Marte como existem na Terra, mas o planeta é conhecido por numerosas e gigantescas estruturas vulcânicas, incluindo o famoso Monte Olimpo – o maior vulcão alguma vez descoberto no Sistema Solar", pode ler-se no comunicado da ESA.