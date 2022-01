Deltacron: super-variante da covid-19 ou erro de laboratório?

Foram registados 25 casos no Chipre de uma alegada recombinação de variantes Delta e Ómicron, gerando preocupações sobre uma nova variante com o risco de mortalidade da primeira e a transmissibilidade da segunda. Especialistas descartam hipótese e apostam em "infeção simultânea" ou "erro de contaminação".

Uma nova variante da covid-19, que combina a Delta e a Ómicron, foi identificada no Chipre no passado fim de semana e está a gerar preocupação. O medo dos especialistas é de que a nova estirpe combine o risco de mortalidade da primeira e a transmissibilidade da segunda, mas o mais provável é tratar-se de um erro de laboratório.

O alerta foi dado no Chipre, onde foram registados 25 casos por parte do Laboratório de Virologia Biotecnológica e Molecular cipriota, com as amostras a serem enviadas para a GISAID, a base de dados internacional que junta as várias sequências do vírus da covid-19 e de outros vírus.

A Deltacron, nome pelo qual foi chamada pela alegada "identificação de assinaturas genéticas da Ómicron dentro de genomas da Delta", foi descoberta por Leondios Kostrikis, mas até agora não foi comprovada: é necessário encontrar a mesma sequenciação genética em centenas de casos sem relação, com a análise a ser feita em vários laboratórios independentes.