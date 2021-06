Covid-19: Terapia com anticorpos salvou a vida a quem não os produz

O maior ensaio clínico do mundo sobre um medicamento para tratar a covid-19 publicou os seus primeiros resultados que são animadores para alguns dos doentes. Em particular, aqueles que não produzem os anticorpos necessários sozinhos. O medicamento em estudo é uma combinação de dois anticorpos monoclonais - casirivimab e imdevimab -, produzidos pela Regeneron.



Os resultados mostram agora que juntando todos os doentes do teste clínico, a mortalidade não se reduziu. Mas quando se analisam apenas os doentes que não conseguiram produzir anticorpos sozinhos, a mortalidade caiu em um quinto, refere o paper científico que tem as análises preliminares aos resultados e que foi publicado na base do medRxiv.



"Aqui temos o primeiro medicamento exclusivo para o SARS-CoV-2", referiu à revista Science Eric Topol, diretor do Instituto de Investigação Translacional Scripps. Dois outros medicamentos mostraram eficácia para tratar a covid-19, mas tinham sido desenvolvidos para tratar outras doenças e funcionavam inibindo uma resposta imunitária exagerada, o que era "uma estratégia indireta", acrescentou o cientista.