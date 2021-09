Covid-19. Portugal com pandemia estabilizada até ao final de 2021

Últimas projeções do Instituto de Métricas em Saúde da Universidade de Washington estimam que 21% da população portuguesa já esteve ou está infetada com covid-19. Média de mortes por covid-19 até ao final do ano será inferior a quatro mortes por dia - números que não são registados desde julho.

A incidência e mortalidade da covid-19 tem vindo a baixar nas últimas semanas e a tendência é de estabilização. O Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), da Universidade de Washington, prevê num cenário normal que Portugal registe menos de 400 mortes até ao final do ano de 2021, para uma média inferior a quatro óbitos por covid-19 diários, algo que o país não alcança desde julho.

Num pior cenário, que envolve fatores como novas variantes, fim das máscaras e maior mobilidade, Portugal registaria 4 mil mortes até 1 de janeiro de 2022 – uma média de 39 mortes por dia, semelhante à que o país registava no final da terceira vaga da pandemia.

Tendo em conta a taxa de cobertura vacinal contra a covid-19 no país, o centro de investigação especializado em estimativas ligadas à saúde indica que o ritmo de infeções estará perto dos mil novos casos até novembro, subindo no início do inverno – a 1 de janeiro de 2022, o IHME prevê que Portugal registe 2.812 casos, mais do triplo da média de novos casos confirmados atualmente.