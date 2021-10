Covid-19. Por que a vacina mRNA não recebeu um Nobel?

O último ano e meio girou à volta da covid-19 mas, na altura de entregar os Nobel deste ano, o coronavírus e as vacinas criadas contra o vírus da SARS-CoV-2 ficaram de fora. Entre os apontados ao Nobel da Medicina e Fisiologia estavam os investigadores da vacina mRNA que deram origem às versões da Pfizer/BioNTech e da Moderna e até Anthony Fauci, que liderou o combate à pandemia nos EUA. No fim, os prémios de Medicina, Química e Física foram para descobertas que já estavam para vencer há vários anos.

E tudo por causa do timing. As nomeações para os prémios deste ano tinham de ser entregues até ao dia 1 de fevereiro, dois meses depois da primeira vacina de mRNA da Pfizer ser administrada, numa altura em que o seu impacto não era ainda claro, enquanto outras vacinas do mesmo tipo de tecnologia como a da Moderna só foram lançadas no início de 2021.

À Nature, o secretário-geral da Academia Real Sueca das Ciências, Göran Hansson, explicou que o "acompanhamento da vacina continua a acontecer" e descreve o desenvolvimento de vacinas mRNA como uma "incrível história de sucesso" que "teve enormes consequências positivas para a comunidade". "Este é o tipo de descoberta que recebe nomeações. Mas é preciso tempo", avisa.