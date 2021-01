Covid-19. Farmacêuticas aumentam preço das vacinas

As duas farmacêuticas com vacinas já aprovadas na Europa, as norte-americanas Moderna e Pfizer, vão aumentar os preços das doses encomendadas como reforço, avançou ao Expresso o coordenador do Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19, Francisco Ramos.Dentro deste lote de vacinas estão todas as vacinas pedidas e acordadas após o primeiro contrato celebrado entre a União Europeia e as farmacêuticas que, no caso de Portugal, se referem a mais de três milhões de doses - 2,2 milhões de doses da vacina da Pfizer e um milhão da vacina da Moderna - que serão ainda somados à fatura da vacinação inicialmente divulgada durante a apresentação do plano de vacinação, de 200 milhões de euros por 22 milhões de vacinas - embora não tenha sido especificado quanto custa cada dose de cada vacina.

Em dezembro, por lapso, uma governante da Bélgica divulgou os preços que a União Europeia iria pagar por cada uma destas doses de vacina, com preços a variarem entre os €1,78 da Oxford e AstraZeneca e os €14,70 da Moderna, que deverão começar a chegar ao país na próxima semana. A vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech tem um preço por dose de cerca de €12