As zaragatoas estão a ser substituídas por testes de saliva

O método para diagnosticar casos de Covid-19 é eficaz, mas doloroso e desconfortável. A zaragatoa é o novo pesadelo aliado à pandemia, um mal necessário para a confirmação de um infetado pelo novo coronavírus ou na eliminação de um caso suspeito. Um cotonete de 15 centímetros, ou mais, é inserido para além do nariz à procura de fluídos nasais para análise. Mas e se fosse necessário apenas um pouco de saliva para se saber se alguém está infetado?

Nos EUA a teoria já é realidade. Este mês, a agência federal norte-americana Food and Drug Administration aprovou dois testes que utilizam como amostra a saliva em vez de fluidos nasais. Em Portugal, médicos e investigadores também estão a trabalhar no desenvolvimento de um teste desse tipo, com resultados promissores.

Mas porque é utlizada a zaragatoa?

Quando a pandemia da Covid-19 surgiu no final de 2019, investigadores agarraram-se ao que conheciam. Um método eficaz e já utilizado há muito tempo em infeções virais, a zaragatoa nasofaríngea permitia encontrar material genético do genético do vírus (ADN e ARN). Se fosse identificado ARN do vírus na amostra recolhida, significava que o vírus estava presente e, portanto, que havia uma infeção ativa quando a amostra foi obtida.

Para tal era utilizada a técnica PCR (em português, reação em cadeia da polimerase), que permite amplificar o material genético do vírus SARS-CoV-2 e, assim, também caracterizar se a pessoa infetada é capaz de transmitir o vírus. O teste tem um custo aproximado de 100 euros e são necessários dias para se saber o seu resultado, que identifica infeções com precisão em 95% das amostras.

Mas o método de extração com zaragatoa é incómodo e requer um contacto próximo entre o profissional de saúde que realiza o teste e o caso suspeito de ter Covid-19, colocando em risco de serem infetados aqueles que estão na linha da frente no combate à pandemia.

Um teste que teve a NBA como cobaia

O teste à saliva é mais seguro e rápido e estudos realizados sobre outras doenças respiratórias mostraram que resultados de testes positivos para cerca de 90% das pessoas que tenham sido diagnosticadas após testes com zaragatoas. Além de indolor, o diagnóstico pode dar melhores resultados sobre a transmissibilidade do vírus, identificando quem é mais contagioso ao analisar os fluídos da tosse, diretamente responsáveis pela transmissão do vírus da Covid-19.

Os primeiros testes começaram a ser desenvolvidos logo no início de fevereiro, quando a pandemia estava ainda em ponto grande na China. Investigadores chineses e de Hong Kong conseguiram identificar o vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2, em 11 de 12 pacientes que testaram positivo após testes com zaragatoas.

Em maio, a Universidade de Yale, nos EUA, fez uma parceria com a NBA, principal liga de basquetebol do mundo, que ofereceu 500 mil dólares para o desenvolvimento de um teste de saliva à Covid-19 que é agora é utilizado frequentemente por jogadores, equipas técnicas e árbitros.

Os resultados desta experiência foram divulgados através de uma pré-publicação no portal medRxiv, indicando que os testes tiveram resultados iguais aos de zaragatoas em 94% das vezes, com um custo de cerca de pouco mais de 1€ por amostra, cerca de 100 vezes menos aos testes com zaragatoas.

Na semana passada, a 15 de agosto, o teste SalivaDirect foi um dos aprovados pela Food and Drugs Administration e pode ser agora distribuído e comercializado por laboratórios. Em reação, a FDA indicou que este poderia reduzir o risco de infeção por parte de profissionais de saúde ao recolherem amostras.

"Simplificámos o teste para que custe apenas alguns dólares e esperamos que os laboratórios apenas cobrem cerca de 10 dólares por amostra", disse à Reuters Nathan Grubaugh, um dos investigadores de Yale responsáveis pelo teste que considera "fazer sentido cientificamente e logisticamente".

Universidades portuguesas também estão a desenvolver testes de saliva

Em Portugal, um grupo de médicos e investigadores está a desenvolver um teste deste tipo para identificar não só quem está infetado pela Covid-19, mas também anticorpos contra o vírus que permitem saber quem já esteve infetado.

Professor da Universidade Católica Portuguesa e investigador do laboratório SalivaTec, Nuno Rosa é o líder do projeto e avança ao Diário de Notícias que os resultados até agora "mostram que a ideia funciona" e conta ter o teste disponível, "talvez, em meados do próximo ano, se tudo correr bem".

O próximo passo da investigação passa agora por "encontrar parceiros para desenvolver e criar um teste miniaturizado para aplicação em larga escala".

Também a Universidade de Évora está neste momento a investigar o potencial da saliva no estudo da Covid-19, com um estudo publicado na revista científica Journal of Clinical Medicine a indicar que este poderá ser um "bom auxiliar na resposta à necessidade de diagnosticar a infeção pelo SARS-CoV-2", principalmente para "testar a população quanto à presença de anticorpos para o vírus, clarificar os mecanismos envolvidos no desenvolvimento desta doença e encontrar soluções de tratamento dirigidas e eficazes", refere uma das co-autoras do estudo, Elsa Lamy.

Elsa Lamy aponta que "a saliva é um fluido que tem a grande vantagem de ser facilmente obtido através de métodos de recolha não invasivos" e "contém, na sua constituição, muitas das moléculas que se encontram em circulação" no sangue, "em níveis mais baixos, mas, muitas vezes, na mesma proporção".

A recolha de saliva, defendeu também, "poderá ser uma alternativa menos incomodativa e dolorosa, comparativamente às amostras atualmente usadas para o diagnóstico de infeção por este agente, designadamente o exsudado da nasofaringe e orofaringe colhido com zaragatoa e/ou o aspirado endotraqueal ou lavado broncoalveolar".