China aprova uso de vacina contra a Covid-19 em casos de emergência

A China aprovou o uso de uma vacina para a Covid-19 em casos de emergência. De acordo com a Reuters, a candidata da Sinovac Biotech foi aprovada como parte de um programa iniciado em julho para grupos de risco como profissionais de saúde.

A China National Biotec Group (CNBG), parte da gigante farmacêutica chinesa Sinopharm, avançou ainda que recebeu luz verde para o uso de emergência de uma candidata à vacina contra o vírus da Covid-19 na rede social WeChat este domingo.

A CNBG, que tem duas candidatas à vacina da Covid-19 na fase III de ensaios clínicos, não avançou qual das vacinas tinha sido aprovada para uso de emergência.

A China tem vindo a realizar testes sobre as vacinas com grupos de alto risco desde o passado mês de julho, e um oficial de saúde avançou aos meios de comunicação estatais de Pequim que as autoridades estavam a considerar expandir o programa de uso de emergência destas vacinas para prevenir possíveis surtos de Covid-19 durante o outono e inverno.

Os detalhes sobre estas candidatas a vacinas são poucos, desconhecendo-se quem de grupos de risco terá recebido estas vacinas ou quantas pessoas foram vacinas no total.

Meios estatais chineses avançaram em junho, antes do início deste programa de emergência, que funcionários de empresas do setor público que viajavam até ao estrangeiro eram autorizadas a receberem uma de duas das vacinas que estão a ser desenvolvidas, enquanto os militares do exército da China aprovou ao mesmo tempo uma outra candidata a vacina, da CanSino Biologics.

Das sete vacinas contra a Covid-19 nas últimas fases de testes em todo o mundo, quatro pertencem à China. Mas nenhuma delas passou ainda a última fase de ensaios que prove a sua eficácia e segurança – condições que são obrigatórias para a aprovação em larga escala.