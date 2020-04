Mesmo em ambientes abertos ou no interior de prédios próximos de hospitais, o novo coronavírus SARS-COV-2, que provoca a doença Covid-19, consegue permanecer no ar por tempo indeterminado. Esta foi a conclusão de um estudo publicado na revista cientifica Nature , onde não foi determinado o potencial de infeção do vírus em suspensão no ar — mas que abre para a possibilidade do risco de contágio.O estudo, realizado pela Universidade de Wuhan, abrangeu dois hospitais de tratamento de Covid-19 e arredores. Em 40 amostras de 31 espaços públicos vizinhos aos hospitais, verificou-se a existência de partículas em suspensão do vírus, em aerossol.O próximo passo é analisar o potencial de infeção do coronavírus em aerossol. Já é de conhecimento público que é possível o contágio de Covid-19 através do contacto (pela boca, nariz ou olhos) com gotículas infetadas, que são libertadas por alguém infetado e conseguem sobreviver em superfícies. No entanto, ainda há dúvidas se também há contágio do vírus em suspensão no ar.Apesar da reduzida amostragem, este estudo mostra que partículas do coronavírus estão em suspensão no ar, em aerossol. Em lugares bem ventilados, o vírus é praticamente indetetavel, até mesmo em quartos hospitalares. Também se detetou SARS-COV-2 em supermercados e prédios residenciais perto dos hospitais analisados. Detetou-se uma elevada concentração de coronavírus numa área aberta perto do hospital por onde passa muita gente diariamente. Contudo, onde se registou maior concentração do vírus foi em casas de banho (pouco ventiladas) e áreas cobertas que alberga grandes multidões.Os cientistas de Wuhan concluíram que as concentrações do vírus no ar reduziram significativamente após os locais serem devidamente desinfetados. Por isso, lê-se no estudo, é necessário evitar multidões, manter a boa ventilação e desinfetar os locais.