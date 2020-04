Coronavírus: Como usar a máscara sem embaciar os óculos

I found this really helpful for people who is wearing glasses and face mask. pic.twitter.com/Y28q1dcqU5 — ; (@rosywana) February 5, 2020

Estamos a viver uma pandemia. Nas ruas, o novo normal são pátios desertos, filas em supermercados com distânciamento de segurança, lojas fechadas e pessoas de máscara. Na aprendizagem com novo normal, uma das perguntas que se impõe é: como usar máscara sem embaciar os óculos?A reposta está no continente asiático, cujo hábito de usar máscara perante gripes está instalado. De acordo com um vídeo do Dr. Harang, conhecido no Tik Tok, deve-se colocar um lenço dobrado no topo da máscara (onde está a cana do nariz), que absorve todo o vapor. Veja:O mesmo conselho foi dado pela Polícia Metropolitana de Tóquio, Japão, durante o inverno do ano passado.