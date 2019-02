No verão de 2015 a vida de Catarina Martins e dos pais mudou radicalmente. De repente, a menina meiga e comunicativa tornou-se violenta. "Começou a fazer birras agressivas, tentávamos falar com ela, mas ela não nos ouvia", recorda a mãe, Rute Martins, à SÁBADO. Os pais tentaram explicar o comportamento da filha com o mês de férias que a família tinha passado em Paredes de Coura, em Viana do Castelo. Talvez a atenção mimara a menina, pensaram.

Mas as birras tornaram-se diárias e as noites complicaram-se. "Ela não conseguia descansar. Adormecia às 21h e acordava às 2h da manhã sem sono, a pedir para ver televisão." Também deixou de fazer as sestas à tarde, que até dormia na escola. "Lutava muito contra o sono."

Não conseguir falar

Preocupados, os pais marcaram uma consulta de desenvolvimento no Hospital CUF Descobertas. O médico diagnosticou um défice auditivo, considerou mesmo que a menina podia ficar surda e pediu mais exames.

Rute não queria acreditar, mas o pior estava ainda para vir. "Um dia a Catarina adormeceu e no dia seguinte deixou de falar. Tentava articular as palavras e não conseguia", recorda Rute Martins.

A frustração da menina despoletava crises violentas. "Mordeu-me o braço, arrancava-me os óculos da cara. Quando tentávamos acalmá-la, desmaiava e quando recuperava os sentidos desatava a chorar."

Assustados, os pais marcaram consulta com vários especialistas. Durante dois meses, Catarina não conseguiu comunicar com os pais, nem com o irmão mais velho. "Ficava frustrada por ninguém a compreender, por não conseguir falar. Ela que já estava a aprender inglês."

Em setembro os médicos tentaram realizar um eletroencefalograma, um exame que regista a atividade elétrica do cérebro através de elétrodos colocados na cabeça. Mas Catarina estava demasiado inquieta. "Deram-lhe uma medicação para acalmá-la, mas ela ficou ainda mais agressiva e não se fez o exame."



Diagnóstico: doença rara

A segunda tentativa correu melhor. "Falámos com a Catarina para explicar porque era importante fazer o exame e conseguimos." O eletroencefalograma e uma ressonância magnética que fez depois confirmaram as suspeitas do neuropediatra José Carlos Ferreira: síndrome de Landau-Kleffner. Um tipo de epilepsia rara que afeta o cérebro durante a noite.

"A síndrome de Landau-Kleffner manifesta-se por uma dificuldade na linguagem que se instala de forma mais ou menos rápida em dias ou semanas, numa criança entre os 3 e os 8 anos com um desenvolvimento normal ou quase normal até essa altura," explica à SÁBADO o neuropediatra.

"A criança deixa de conseguir falar como antes e deixa até de conseguir entender o que ouve. Não há um problema de audição, mas parece que fica ‘surda para as palavras’. Algumas destas crianças têm crises epiléticas e estas tanto podem ocorrer antes como depois de se notar a regressão da linguagem. Com o tempo, podem associar-se irritabilidade e hiperatividade", acrescenta o especialista.





O diagnóstico transformou a vida da família. "Tivemos de tirá-la da escola, onde andava desde os seis meses, porque a Catarina não conseguia comunicar com os amigos. Foi muito difícil para ela", diz a mãe.

Conseguiram uma vaga a Escola Básica Integrada da Quinta de Marrocos, Lisboa, frequentada por crianças surdas-mudas, e, em outubro, Catarina começou a aprender linguagem gestual. "Foi uma fase muito difícil. A Catarina resistiu, não queria ir e tinha muitas crises." Os pais também aprenderam linguagem gestual.

A doença rara – existem apenas mais duas crianças em Portugal diagnosticadas – afeta o desenvolvimento do cérebro. "A atividade epilética muito intensa e contínua durante o sono perturba a maturação normal das áreas cerebrais temporais onde se processa a descodificação da linguagem", explica o neuropediatra José Carlos Ferreira. "Como consequência, a criança perde a capacidade de compreender o que ouve e acaba por também ficar comprometida a expressão da sua própria linguagem."



Esperança na recuperação

Para atenuar as crises, Catarina tomava medicamentos para a epilepsia e para a hiperatividade e voltou a pedir a chupeta. "Era um conforto para ela", diz a mãe.

O futuro era incerto. "Os médicos não sabiam se ela voltaria a falar. Mas havia essa esperança, porque era uma capacidade que se encontrava na cabecinha dela."

Rute Martins, auxiliar de ação médica num serviço de pediatria, tinha muitas dúvidas. "Testemunhei muitos casos complicados de crianças que não correram bem. Estava muito cética." O marido tinha outra perspetiva. "Ele leu muitas coisas na internet e estava convencido que era possível a Catarina voltar a falar. Foi muito mais positivo."

O tratamento pode ter várias abordagens. "O componente mais importante é o controlo da atividade elétrica anormal do cérebro. Quase sempre são utilizados medicamentos antiepiléticos e corticosteroides, por períodos de vários meses", explica a neuropediatra.

"Em alguns casos pode ser necessário recorrer a uma dieta cetogénica, que consiste em substituir a maior parte dos hidratos de carbono por gorduras e tem um efeito antiepilético. Noutros casos mais selecionados pode vir a ser útil uma cirurgia", acrescenta o especialista.

E mais: "é muito importante a reeducação da linguagem por terapia da fala, a adaptação das estratégias pedagógicas às dificuldades da criança por parte da escola e o eventual tratamento da hiperatividade e das modificações comportamentais."



Tratamento intensivo

Catarina tinha duas a três horas de terapia da fala por dia e era acompanhada por uma psicóloga. A medicação começou a fazer efeito no comportamento da menina, também ajudou começar a conseguir comunicar com os pais através da linguagem gestual.

"Ela criou uma relação especial com a professora de linguagem gestual. Primeiro não ia para o recreio, porque não conseguia comunicar com as outras crianças. Entretanto, foi criando laços de amizade com dois meninos surdos", conta a mãe.

A doença afetou também o irmão, na altura com 15 anos. "Eles eram muito unidos e não aceitou o que se estava a passar. Recusou-se a aprender linguagem gestual", recorda a mãe. "A Catarina achava que havia ali um distanciamento."

As dificuldades fizeram com que a família se refugiasse em casa. "Antes ela era muito ligada às primas. Mas sem conseguir falar tornou-se muito complicado."



Causa desconhecida

A medicina ainda desconhece a causa da doença. "É uma forma rara de epilepsia das crianças. As causas não são conhecidas, mas não é de excluir a importância de fatores genéticos. Esta é uma área de ativa investigação científica atual", explica o neuropediatra José Carlos Ferreira.

No Natal a Catarina teve uma das piores crises. "Ela estava com o pai no Jardim Zoológico e teve um ataque de epilepsia, seguido de convulsões." Foram de urgência para o Hospital de Santa Maria. "Tivemos medo que tivesse ficado com lesões neurológicas. Mas não, felizmente." A medicação foi ajustada e Catarina deixou de ter crises.

Ao fim de oito meses, em maio de 2016, a menina voltou a emitir alguns sons. "Foi uns dias antes de fazer anos. A primeira a palavra que disse foi ‘pai’." Catarina foi recuperando e contou aos pais tudo o que se lembrava dos ataques. "Ela recorda-se de tudo, até quando me mordeu e quando se virava contra os técnicos no hospital."

Agora com 8 anos, está no segundo ano do ensino básico e continua na escola integrada da Quinta dos Marrocos. "Eles foram extraordinários. São pessoas muito fortes e muito unidas que nos receberam de braços abertos. Estamos eternamente gratos."

Catarina é boa aluna e voltou a ser meiga. "Continua a fazer terapia da fala todos os dias, mas deixou de tomar a medicação para a epilepsia. Não gosta de multidões e adora brincar com crianças mais novas."

A recuperação varia de caso para caso. "Em regra, as crises epiléticas e as alterações no eletroencefalograma desaparecem com o tempo e com o tratamento. Alguma recuperação pelo menos parcial da linguagem é também esperada e muitas crianças têm uma evolução favorável alcançando um desempenho que não se distingue do que têm as crianças saudáveis", diz o neuropediatra José Carlos Ferreira.

"No entanto, um número significativo mantém dificuldades ligeiras ou acentuadas ao nível da expressão ou da compreensão da linguagem que persistem na idade adulta de forma permanente", continua o especialista.

"Os sintomas, tratamento e recuperação de diferentes pessoas com o mesmo diagnóstico são muito variáveis. Mas a identificação correta da situação clínica e o início atempado de uma terapêutica adequada fazem toda a diferença."