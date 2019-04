A maioria dos cancros renais são diagnosticados cedo e podem ser tratados através de cirurgia. Mas esta é uma operação complexas porque exige a remoção do tumor e, ao mesmo tempo, permitir a função ótima do rim saudável. Para isso, muito têm contribuído a aplicação de técnicas como a cirurgia robótica e a inteligência artificial.





Foram precisamente estas técnicas que trouxeram centenas de médicos a Lisboa, na semana passada, no encontro anual da International Kidney Cancer Coalition, a maior associação de doentes com cancro do rim do mundo, organizado pela CUF. O professor Estêvão Lima, coordenador da Urologia CUF e da Unidade de Tumores Urológicos da CUF Instituto de Oncologia, explica à SÁBADO quais são as últimas inovações.

Os cancros renais são, na maioria dos casos, tratados com cirurgia?

Hoje em dia a maioria dos cancros dos rins são diagnosticados acidentalmente por imagiologia de rastreio tais como ecografia ou TAC feitos por outros motivos que não o diagnóstico de patologia renal. Por este motivo os cancros são diagnosticados em fases cada vez mais mais precoces e são mais pequenos, não causando sintomas. Apesar da evolução dos tratamentos médicos na oncologia ainda hoje a maioria dos cancros do rim são tratados cirurgicamente e com este procedimento são curados.

O que é feito numa nefrectomia parcial?

Como os cancros do rim são diagnosticados cada vez em fases precoces e de pequena dimensão raramente existe hoje indicação para retirar o rim afetado pelo cancro. O que está indicado na maioria das situações é retirar apenas o tumor e por isso preserva-se o rim e este tipo de procedimento cirúrgico denomina-se de nefrectomia parcial.

É uma cirurgia simples?

A cirurgia não é simples, tem alguma complexidade. Para retirar o tumor, os urologistas precisam de clampar [comprimir com uma espécie de pinça] a artéria renal que irriga o rim de forma a cortar o rim e não sangrar. No entanto, a clampagem da artéria tem um tempo limite normalmente 20 minutos de forma a manter viáveis as células do rim a ser poupado. Tudo tem que ser feito com rapidez e com precisão.

Quais são as inovações tecnológicas que já se praticam em Portugal na cirurgia ao cancro do rim?

Por exemplo a cirurgia assistida por robô representou uma enorme evolução na cirurgia - a CUF foi dos primeiros hospitais a fazê-la em Portugal. Outras inovações tecnológicas prendem-se com a forma como já fazemos a ablação [extracção] percutânea através de radiofrequência, micro-ondas ou criocirurgia.

Podia explicar como funciona cada uma delas?

A cirurgia assistida por robô diminuiu muito o tempo de clampagem da artéria renal, isto é, o tempo de suspenção da circulação do sangue no rim e, por isso é uma mais valia porque aumenta muito a rapidez do procedimento cirúrgico.

As ablações percutâneas de pequenos tumores renais são cada vez mais utilizadas, nomeadamente em doentes com outras doenças com risco de procedimentos cirúrgicos. Este tipo de procedimentos minimamente invasivos são os que permitem as mais rápidas recuperações no pós-operatório e que causam menos perturbações na recuperação. No entanto, não é possível ser feito em todos os tipos de tumor.

Como é que a inteligência artificial irá melhorar a cirurgia do cancro do rim?

A inteligência artificial terá um papel mais relevante na área do diagnóstico e decisão terapêutica do que propriamente nas áreas de execução técnica como é o caso da cirurgia. Na área do diagnóstico terá um papel fundamental após biopsia do tumor para definir os defeitos genéticos e caraterização do tumor de forma a posteriormente ser utilizado o melhor tratamento personalizado.

A inteligência artificial já está a ser aplicada?

Há 5 anos que eu trabalho em colaboração com a engenharia de computadores da Universidade do Minho na área da inteligência artificial para diagnóstico, nomeadamente no diagnóstico automático de tumores uroteliais, isto é da bexiga, ureter e bacinete renal. Nós conseguimos que a imagem proporcionada pelos endoscópios nos diga se estamos perante um cancro e assim ajudar o médico ou futuramente o técnico especializado a realizar este tipo de procedimento.

De que forma o doente beneficiará destas inovações?

A inteligência artificial vai permitir diminuir o erro médico e melhorar a normalização de atitudes terapêuticas entre as diversas instituições. Dificilmente nos próximos anos teremos robôs a operar sem controlo humano.