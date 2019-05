Esta observação dá fôlego à teoria de que os chimpanzés , primos distantes dos seres humanos, desenvolvem culturas autónomas.Uma das hipóteses que pode ter levado a este comportamento é o facto de no parque nacional gabonês de Loango existirem frutas de casca dura que os chimpanzés já estão habituados a partir.Alguns chimpanzés mais empreendedores poderão ter experimentado fazer o mesmo com as tartarugas porque veem "um objeto com um exterior duro, que contem qualquer coisa interessante, e precisam de o rachar para o abrir", indicou Tobias Deschner, primatologista no instituto max Planck, em Leipzig.No entanto, alguns cientistas contestam a ideia de que os chimpanzés são capazes deste raciocínio, muito menos de o ensinar a outros de modo a tornar-se uma "prática cultural" da população a que pertencemDeschner contrapõe que os chimpanzés "usam todos o mesmo método", o que lhe sugere que "eles olham uns para os outros e copiam os movimentos".Os autores do estudo também repararam que os chimpanzés mais fracos apanham tartarugas que passam a adultos mais fortes, capazes de as rachar, e partilham a carne com todo o grupo.Num caso observado, um chimpanzé macho comeu metade de uma tartaruga, guardou o resto da carapaça dentro de uma árvore e regressou no dia seguinte para acabar a refeição, o que sugere que foi capaz de fazer planos.Tobias Deschner nota que estas práticas poderão perder-se se determinados grupos de chimpanzés forem exterminados, mesmo que a área seja reabitada."Vemos chimpanzés a desaparecer por toda a África devido à destruição de habitats e caça furtiva", afirmou, salientando que "o que desaparece não são só as populações, mas uma cultura única, que se perde".