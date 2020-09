A hipótese começou a ser posta em causa quando investigadores chineses começaram a analisar dados de pacientes com Covid-19 e perceberam que apenas uma pequena percentagem utilizava óculos de forma regular.Num hospital em Suizhou, na China, 276 pacientes foram admitidos num período de 46 dias. Desses, apenas 16 (menos de 6%) tinha algum tipo de problema que os obrigava a utilizar óculos mais do que oito horas por dia. Em comparação, mais de 30% das pessoas nas mesmas faixas etárias da região precisava de usar óculos diariamente.Foi quando perceberam que a percentagem de pessoas que utilizava óculos era muito maior na população geral que naquela com Covid positivo que os investigadores colocaram a questão: podem os óculos proteger uma pessoa de ficar infetada com o novo coronavírus?"Usar óculos é comum entre os chineses de todas as idades. Contudo, desde o surto de Covid-19 em Wuhan em dezembro, observámos que poucos pacientes com óculos foram admitidos nos hospitais", escreveram os investigadores do estudo, citados pelo New York Times.Os especialistas garantem que ainda é muito cedo para tirar conclusões deste estudo ou para aconselhar as pessoas a começar a usar proteções para os olhos de forma a reduzir o risco de infeção.Outra explicação para a possível descoberta é a de que usar óculos reduz as probabilidades de levar as mãos aos olhos.Sobre o estudo recente, publicado na JAMA Ophthalmology e que apenas envolveu cerca de 300 casos de Covid-19, a especialista em doenças infecciosas e professora de medicina na Escola de Medicina Johns Hopkins pediu cautela na interpretação dos dados."É apenas um estudo", salientou Lisa Maragakis. "Tem alguma plausibilidade biológica, dado que nas unidades de saúde usamos proteção para os olhos. Mas o que falta investigar é se a proteção para os olhos para a população em geral adicionaria mais alguma proteção às máscaras e ao distanciamento social".