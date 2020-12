Certidões de nascimento não devem identificar o género do bebé

Deve uma criança ter um género atribuído à nascença? Um estudo publicado na revista New England Journal of Medicine defende que as certidões de nascimento devem deixar cair as referências ao sexo do recém-nascido visto que essa indicação não acrescenta "qualquer valor clínico" e pode até "prejudicar" pessoas que se identifiquem como transgéneras.Os autores do estudo Failed Assignments — Rethinking Sex Designations on Birth Certificates afirmam mesmo que "as designações de sexo nas certidões de nascimento não oferecem qualquer vantagem clínica, e podem ser prejudiciais para as pessoas intersexo ou transgénero" e, no seu entender, está na altura de abolir a "prática de atribuir um género" a recém-nascidos.No artigo publicado no New England Journal of Medicine pode ler-se que as certidões norte-americanas têm evoluído ao longo dos tempos e que até já deixaram cair informações como a origem étnica e o estado civil dos pais, de forma a reduzir o estigma que recaía sobre os recém-nascidos e portadores.No estudo pode ler-se que "atribuir um sexo à nascença não capta a diversidade pessoa. Cerca de 6 em cada mil pessoas identificam-se como transgéneras, o que quer dizer que a sua identidade de género não condiz com o sexo com que nasceram. Outros são não-binários, o que quer dizer que não se identificam como homens ou mulheres"."Designar o sexo como masculino ou feminino nas certidões de nascimento sugere que essa é uma questão simples e binária quando, biologicamente, não é", afirmam os autores.O objetivo não é que deixe de se identificar os bebés como tendo nascido do sexo masculino ou feminio. Apenas que essa informação não conste entre as essenciais, como nome, nacionalidade data de nascimento ou nome dos pais. Passaria para uma secção "inferior" que serve apenas para fins estatísticos, mas que não é condicionante da sua identidade. "Mover a informação sobre o sexo para abaixo da linha de demarcação não comprometeria a função de interesse público das certidões de nascimento – mas mantê-la onde está, acima da linha, é prejudicial", concluem.Os autores vão ainda mais longe e pedem que a identificação de género seja retirada de documentos como passaportes e outros cartões de indetificação nos Estados Unidos.