No Natal e Ano Novo, não há limite de 40 minutos no Zoom

Este Natal e Ano Novo, a plataforma de videochamada Zoom vai retirar o limite de 40 minutos aplicado aos subscritores do serviço que não o pagam, em todo o mundo.





O Zoom tornou-se uma das ferramentas de comunicação mais utilizadas durante a pandemia de covid-19.O fim do limite de 40 minutos vai assinalar-se nas celebrações da véspera de Natal e dia de Natal para os católicos, no fim do Hannukah para os judeus, no Kwanzaa celebrado pelos afroamericanos, bem como na véspera de Ano Novo e no dia de Ano Novo.

Em vários países, foram aplicadas restrições à celebração destas épocas festivas, para travar a propagação do novo coronavírus na segunda vaga.



O Google Meet, da Alphabet, também decidiu que os utilizadores que não pagam o serviço não teriam que limitar as conversas a 60 minutos até março.



As plataformas de comunicação Microsoft Teams e Webex, que também registaram um aumento da utilização no Natal, ainda não anunciaram ofertas.