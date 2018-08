Um estudo realizado por investigadores da Universidade Queen Mary, em Londres, alega que as cabras tendem a relacionar-se com pessoas mais positivas e felizes. Investigações anteriores já defendiam que outros animais, como cães e cavalos, também se relacionam mais com pessoas que sorriam.

Os testes consistiam em mostrar duas fotos a preto e branco da mesma pessoa a 20 cabras. Numa das fotos a pessoa sorria e na outra a pessoa estava zangada. A grande maioria dos animais foram directamente para a foto com a pessoa feliz e demoraram mais tempo analisar esta, de acordo com o estudo publicado na revista académica Royal Society Open Science.

Assim, os cientistas concluíram que as cabras são capazes de decifrar expressões humanas. Citado na BBC, Alan McElligott, um dos autores do estudo, afirma: "Este estudo tem implicações importantes sobre como interagimos com cabras e outras espécies, pois, deste modo, as capacidades animais para perceberem emoções humanas podem ser generalizadas, e não apenas limitadas a animais de estimação".

Natália Albuquerque, outra das autoras do estudo, também considera que os resultados da investigação são importantes: "O estudo da percepção de emoções dos animais já mostrou que os cães e os cavalos têm capacidades muito complexas para compreender expressões faciais. Os nossos resultados abrem caminho para nós entendermos a vida emocional de todos os animais domesticáveis".