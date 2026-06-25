Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Ciência & Saúde

Caso de ébola em França: países europeus "devem estar preparados" mas risco “baixíssimo”

Marta Rodrigues 07:00
Adicione como fonte preferencial no Google

Apesar da rápida evolução do surto de ébola no Congo, a infecciologista Margarida Tavares afirma que a transmissão fora do continente africano é rara.

Foi detetado esta quarta-feira em o primeiro caso de ébola na Europa. Um médico humanitário que voltava da República Democrática do Congo – onde decorre uma epidemia da estirpe Bundibugyo desde 15 de maio – testou positivo, já está em isolamento e encontra-se estável. Segundo a infecciologista Margarida Tavares o risco para a Europa é “baixíssimo”.  

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Caso de ébola em França: países europeus "devem estar preparados" mas risco “baixíssimo”