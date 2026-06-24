França reporta primeiro caso de Ébola no país

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SÁBADO
O paciente em questão veio de uma das zonas afetadas pelo surto do vírus na República Democrática do Congo.
França reportou o primeiro caso de Ébola no país, esta quarta-feira. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde, Famílias, Autonomia e Pessoas com Deficiência.
Segundo o jornal francês Le Parisien, a pessoa em questão veio de uma das zonas afetadas pelo surto do vírus na República Democrática do Congo. O paciente foi imediatamente levado para uma unidade especializada e encontra-se em condição estável.
Em atualização