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França reporta primeiro caso de Ébola no país

CM 10:16
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O paciente em questão veio de uma das zonas afetadas pelo surto do vírus na República Democrática do Congo.

França reportou o primeiro caso de Ébola no país, esta quarta-feira. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde, Famílias, Autonomia e Pessoas com Deficiência.

ébola
ébola EPA

Segundo o jornal francês Le Parisien, a pessoa em questão veio de uma das zonas afetadas pelo surto do vírus na República Democrática do Congo. O paciente foi imediatamente levado para uma unidade especializada e encontra-se em condição estável.

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