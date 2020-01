Beber chá três vezes por semana aumenta a esperança de vida?

Dongfeng Gu.





As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 31% das mortes registadas devem-se a estas doenças. Mas há um simples hábito que pode ajudar a preveni-las: beber chá. Mais precisamente, as pessoas que bebem chá três vezes por semana têm uma esperança de vida 1,26 anos superior, revelam os resultados de um estudo publicado recentemente no European Journal of Preventive Cardiology Um grupo de investigadores de diferentes instituições da China - país onde os derrames cerebrais e a cardiopatia coronária são as principais causas de morte -analisaram os propriedades do chá e os seus benefícios para a saúde, concluindo que beber a infusão - principalmente o chá verde - de forma habitual reduz as mortes por estas doenças e os riscos de as ter.Para chegar a estas conclusões os investigadores utilizaram dados de mais de 100 mil chineses adultos, dos quais 31,6% bebia chá pelo menos três vezes por semana. A maioria dos consumidores habituais eram homens, fumadores, e bebiam álcool. Durante mais de sete anos de acompanhamento, a quantidade de episódios de doença cardiovascular foi menor na percentagem de participantes que bebiam a infusão. Já a mortalidade reduziu-se até 30%."Os riscos de doenças cardiovasculares reduzem-se em 39% se se mantém o hábito durante pelo menos oito anos", explicou, citado pelo El País, o coordenador do estudo e investigador do departamento de epidemiologia da Academia de Ciências Médicas chinesa,Os resultados mais evidentes do estudo deram-se com o chá verde, devido à sua capacidade de atrasar as doenças cardiovasculares e neurodegenerativas.No entanto, o investigador explica que o que se observa na população asiática pode não ser igual à do ocidente. Em primeiro lugar porque os ocidentais costumam beber chá com açúcar ou leite, diz, o que poderia anular os efeitos saudáveis do seu consumo.

Já o médico Vicente Arrarte, da Sociedade Espanhola de Cardiologia, defende que para este estudo ser mais completo deveriam ter sido analisados mais hábitos, como a prática de desporto ou a alimentação. "Não temos uma cultura saudável e acho que antes de aumentar a dose de chá devíamos comer melhor", afirmou ao jornal espanhol.