Barreira de Coral: a ciência avisou, mas quem ganhou foi a política

A recomendação dos cientistas era clara: a Grande Barreira de Coral deveria ser colocada na lista dos locais património da humanidade "em risco". Porém, depois de uma forte pressão do governo australiano esta classificação acabou por não ser feita pelos 21 países que compõem o Comité do Património da Humanidade.



No relatório que entregou ao comité, a UNESCO apontava claramente para o facto de o recife de corais estar em risco devido às alterações climáticas. Mas depois da decisão de sexta-feira, a organização para a ciência e cultura da ONU fica encarregada de nos próximos meses de levar a cabo uma missão nos 2.300 quilómetros do recife e a Austrália terá de enviar um relatório de progresso à UNESCO até fevereiro de 2022.



Antes desta reunião, a Austrália - que tinha ficado bastante desagradada com o relatório da UNESCO - levou a acabo uma campanha para tentar bloquear a listagem da Grande Barreira de Coral. Mais de uma dúzia de embaixadores fizeram uma viagem para mergulho no recife, a convite do governo australiano. E a ministra do ambiente Sussan Ley foi enviada numa missão que a levou a Budapeste, Madrid, Sarajevo, Paris, Omã e Maldivas.