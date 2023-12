Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

As vantagens de ser mais velho no exercício e nas relações

A biologia é determinante: a partir dos 30 anos o crescimento de massa muscular e massa óssea estabiliza e uns anos mais tarde a rapidez do cérebro para resolver problemas diminui. Mas o envelhecimento depende do estilo de vida e há metas que só são atingidas mais perto da meia-idade e depois dela. “O processo varia de pessoa para pessoa, influenciado pelas condições socioeconómicas, pela alimentação e pelas escolhas feitas”, explica Helena Canhão, professora catedrática na NOVA Medical School e coordenadora do grupo de investigação sobre envelhecimento.