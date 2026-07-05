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Ciência & Saúde

Cristina Gavina: “O AVC, esse ‘primeiro sintoma’, é o fim de uma história que já durava há vinte ou trinta anos”

Susana Lúcio
Susana Lúcio 08:00
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A ciência sabe como evitar a morte de milhares de pessoas vítimas de doenças cardiovasculares. Mas o risco continua a aumentar em Portugal, diz a presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia Cristina Gavina

Sabe quais são os valores do seu colesterol, da sua glicemia e da sua tensão arterial? Se não sabe, pode estar a desenvolver a doença silenciosa que mais mata em Portugal: as doenças cardiovasculares. Os dados são reveladores: oito em cada dez mortes por doenças do coração podiam ser evitadas.

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