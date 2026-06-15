Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Ciência & Saúde

Vai ser possível resolver o colesterol só com uma injeção?

Lucília Galha
Lucília Galha 07:00
Adicione como fonte preferencial no Google

Uma nova terapia baseada em edição genética conseguiu reduzir para metade o mau colesterol, com um único tratamento. Não se sabe se os efeitos se mantêm ao longo do tempo, mas o potencial é de cura - e de, talvez um dia, poder evitar mesmo estes problemas.

Quando a revolucionária ferramenta de edição genética, CRISPR-Cas9, foi descoberta em 2012 já se adivinhava o seu potencial. Afinal, aquela espécie de “tesoura genética” – ficou assim conhecida – tornava pela primeira vez possível alterar o ADN. Catorze anos mais tarde, esta tecnologia já é usada nalgumas doenças como o cancro ou nalgumas condições raras, mas poderá em breve também vir a alterar o curso de um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade: as doenças cardiovasculares.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Proteína Doença Genética Doença cardíaca António Ferreira Portugal Hospital de Santa Cruz Journal of Medicine Verve Therapeutics Sociedade Portuguesa de Cardiologia
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Vai ser possível resolver o colesterol só com uma injeção?