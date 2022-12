Acabou a votação. Utilizadores querem que Musk abandone a liderança do Twitter

"Devo afastar-me da liderança do Twitter? Vou cumprir os resultados desta sondagem", avisava Elon Musk este domingo à noite. O "sim" esteve sempre à frente e Musk chegou a avisar que "cuidado com o que pedem porque pode ser isso que recebem". Mas no final, os utilizadores votaram mesmo favoravelmente à saída do presidente da empresa.