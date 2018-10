Embalagem diz "consumir de preferência antes de 10 de Maio de 1992".

Um pacote de batatas fritas foi encontrado, esta quarta-feira, na praia de Santa Cruz, em Torres Vedras. A embalagem tornou-se notícia porque o prazo de validade prova que há 26 anos que está a resistir à deteriorização.



"Uma embalagem de batatas fritas encontrada hoje na praia de Santa Cruz (24/10/2018). Na embalagem está uma recomendação "consumir de preferência antes do fim de: 10 de Maio de 1992", 26 anos depois a embalagem ainda está assim", lê-se numa publicação colocada na página do Facebook Torres Vedras Antiga.



Recorde-se que recentemente o Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira uma resolução que proíbe a administração directa e indirecta do Estado de usar garrafas, sacos e louça de plástico, pretendendo ainda reduzir em 25%, num ano, o consumo de papel e consumíveis.