De acordo com um inquérito da empresa de segurança online Kaspersky, Portugal encontra-se em 12.º entre os países mais afetados por stalkerware.

11% dos portugueses concorda com perseguição digital ao parceiro

Cerca de 11% dos portugueses não vê problemas em monitorizar o parceiro, segundo um estudo sobre "O Assédio Digital nas Relações" realizado pela empresa Kaspersky. Os resultados do inquérito são lançados no mês em que se assinala o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.

Portugal situa-se no 12.º lugar do ranking da União Europeia e a 57.º lugar a nível internacional de utilizadores afectados por stalkerware. Entre janeiro e outubro deste ano, a empresa já registou ao todo 62 vítimas de stalkerware, programas ou aplicações que permitem ao agressor saber tudo sobre a vida privada de outra pessoa através de um telemóvel ou outro dispositivo móvel, sem a autorização da vítima. O agressor consegue assim ter acesso a vários dados pessoais, como a localização do dispositivo, histórico das pesquisas na Internet, mensagens de texto ou conversas nas redes sociais.

O estudo contou com 21 mil participantes de 21 países – incluindo Portugal –, questionados acerca do comportamento face à privacidade e à perseguição digital nos relacionamentos.