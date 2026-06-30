Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

250 anos dos EUA

O amigo português do Presidente

30 de junho de 2026 às 23:00
Adicione como fonte preferencial no Google

Cientista e abade nascido em Serpa, amigo íntimo de Thomas Jefferson e seu hóspede privilegiado em Monticello, José Correia da Serra foi uma das figuras mais respeitadas nos EUA no início do século XX e o primeiro embaixador português em Washington.

Quem visita a residência de Thomas Jefferson em Monticello, Virgínia, depara-se com a surpreendente indicação do nome do abade José Correia da Serra na porta de um dos quartos. O “abbé Corrêa’s room” é uma prova da profunda amizade que o terceiro Presidente da jovem nação americana – retirado da vida política ativa depois de ter terminado o segundo mandato em 1809 – tinha pelo cientista português.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Parto em casa Regresso definitivo a casa Cá Por Casa Nova casa Thomas Jefferson Lisboa Brasil Washington D.C. Londres American Philosophical Society Linnean Society of London Royal Society Academy of Natural Sciences
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

O amigo português do Presidente