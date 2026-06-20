A Shared Dream. 250 anos dos EUA e tanto para contar

Para assinalar esta efeméride, a 1 de julho, SÁBADO publica uma edição especial de 84 páginas, concebida como uma grande viagem pela história, pelas ideias, pelas imagens e pelas personalidades que construíram a América.

No próximo dia 4 de julho, os Estados Unidos assinalam 250 anos de independência. Uma data histórica que ultrapassa as fronteiras de um país e que ajudou a moldar a política, a economia, a cultura e o imaginário do mundo contemporâneo.



250 anos da independência dos EUA DR

Para assinalar esta efeméride, a 1 de julho, SÁBADO publica uma edição especial de 84 páginas, concebida como uma grande viagem pela história, pelas ideias, pelas imagens e pelas personalidades que construíram a América.

Das fotografias que definiram uma nação às figuras que marcaram a sua identidade; da política à cultura popular; da imigração à tecnologia; de Lincoln a Martin Luther King, de Hollywood à inteligência artificial, este número procura compreender como os Estados Unidos se tornaram uma das maiores forças de influência global dos últimos 250 anos.

A edição reúne entrevistas, análises e contributos de algumas das vozes mais relevantes do pensamento português, incluindo um ensaio Durão Barroso e o texto vencedor do prémio promovido pela FLAD, parceira desta iniciativa.

Desenvolvida com o apoio da FLAD — Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento — esta edição especial procura também olhar para a relação histórica entre Portugal e os Estados Unidos, valorizando os laços que unem os dois países e as pessoas que ajudaram a construí-los ao longo dos séculos.

Porque há datas que merecem mais do que uma notícia, merecem uma edição especial.

SÁBADO Especial — 250 anos dos Estados Unidos. Nas bancas a partir de 1 de julho.