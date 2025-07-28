Sábado – Pense por si

28 de julho de 2025 às 18:52

Toneladas de amêijoa descarregadas em Almada

No segundo e último episódio do Repórter SÁBADO sobre o tráfico da amêijoa japonesa continua a fazer-se em vários pontos da margem sul do rio Tejo, às claras e a qualquer hora. O negócio obscuro alimenta uma rede criminosa que opera em Portugal e no estrangeiro, mas que ao fim de duas décadas ainda não foi desmantelada. Na vila do Samouco o medo e a insegurança ganham vantagem e já se fizeram apelos desesperados ao Governo. O Repórter SÁBADO descobriu também que a escassos metros da base do Alfeite, em Almada, são descarregadas diariamente toneladas de amêijoa.

