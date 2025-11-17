Sábado – Pense por si

17 de novembro de 2025 às 14:12

Inquilino subarrenda imóvel de forma ilegal a dezenas de imigrantes: o Repórter SÁBADO na íntegra

O simples aluguer de uma casa acabou por se transformar num enorme pesadelo para o proprietário. Em novembro de 2024 Renato Paço contratou uma agência imobiliária e fechou um negócio que julgava ser seguro, mas o proprietário começou a subarrendar o imóvel de forma ilegal a dezenas de imigrantes, chegando a anunciá-lo sem autorização em várias plataformas online de alojamento, como o Booking. O caso já foi denunciado a todas as entidades competentes, mas Renato Paço continua impedido de entrar na própria casa. O Repórter SÁBADO descobriu que o inquilino, um homem de nacionalidade inglesa, é suspeito de vários crimes, entre os quais imigração ilegal, ofensas à integridade física e danos à propriedade de terceiros. Já foi detido pela polícia por duas vezes, a última em agosto deste ano.

