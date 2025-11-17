Sábado – Pense por si

17 de novembro de 2025 às 10:01

Burla no Novo Banco faz família perder poupanças de uma vida: o Repórter SÁBADO na íntegra

Em menos de 24 horas foram feitas 32 transferências sem que tivessem soassem os alarmes do banco. Mais de 43 mil euros depositados numa conta a prazo, desapareceram sem deixar rasto. A família de Manuel Novo, um ex-oficial da Marinha, de um momento para o outro, ficou sem nada. O caso já está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

