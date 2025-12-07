Sábado – Pense por si

07 de dezembro de 2025 às 11:38

Repórter SÁBADO: Português troca emprego estável para combater na Ucrânia

É português e está a combater na Ucrânia. Mauro Pinheiro trocou um emprego estável e a vida que tinha para lutar contra os russos. Aos 33 de anos, este português está na frente de batalha, a integrar as forças especiais ucranianas. Em exclusivo ao Repórter SÁBADO, relata o que tem sido este seu último ano em teatros de guerra. Uma reportagem de Alexandre Malhado para assistir esta noite, no NOW.

