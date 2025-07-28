Sábado – Pense por si

28 de julho de 2025 às 19:10

Silvana está há 15 anos a pagar uma penhora. Veja o Repórter SÁBADO na íntegra

O Repórter SÁBADO desta semana conta-lhe a história de uma mulher que está há 15 anos presa a uma penhora e sem fim à vista. O caso envolve um casal de agentes de execução acusado pelo Ministério Público de desviar mais de um milhão de euros. Os suspeitos foram expulsos da profissão, mas um deles está há 10 anos a trabalhar como advogado.

