27 de outubro de 2025 às 15:17

Militar português "desaparecido em combate". O Repórter SÁBADO na íntegra

Jerónimo Guerreiro perdeu a vida num ataque russo à cidade ucraniana de Kupiansk. A legião internacional em que o militar português estava integrado garantiu à família que tem provas do óbito, mas as autoridades ucranianas e portuguesas dizem que o soldado é oficialmente um desaparecido em combate.

