Sábado – Pense por si

Repórter SÁBADO
Para continuar a ler Já tem conta? Faça login
Registar Assine já Cancele quando quiser
04 de agosto de 2025 às 17:16

Mãe e quatro filhos menores com ordem de despejo. O Repórter SÁBADO na íntegra

Uma mulher com quatro filhos menores está na iminiência de ser despejada da casa onde mora há mais de 10 anos. A Câmara Municipal de Odivelas diz que não tem casas para realojar esta família e que Ana Filipa terá de arrendar uma habitação. Mas com um rendimento de 1.000 euros não o consegue fazer devido aos preços que se praticam hoje em dia.

Mostrar mais
voltar
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h